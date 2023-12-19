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Открытие аэропорта "Борисполь" будет говорить о том, что Украина побеждает, - Зеленский

Киев, Вторник 19 декабря 2023 19:58
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Открытие аэропорта "Борисполь" будет говорить о том, что Украина побеждает, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Открытие аэропорта "Борисполь" является очень серьезной операцией. Оно станет свидетельством того, что Украина побеждает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Борисполь" - это как Черное море. Это очень серьезная операция. Открытие "Борисполя" - это победа украинской противовоздушной обороны. Это будет говорить о том, что Украина побеждает и это очень серьезно, это мощный экономический шаг также", - заявил Зеленский.

Он отметил, что вопрос открытия "Борисполя" ставят перед коллегами и Украина знает, что конкретно для этого нужно.

Что предшествовало

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, что первым аэропортом, который откроют в Украине, станет "Борисполь".

Позже советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что это возможно только в случае полного закрытия украинского неба от российских дронов и ракет.

При этом сегодня, 19 декабря, из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет.

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Владимир Зеленский ПВО аэропорт Борисполь Война России против Украины
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