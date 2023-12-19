Открытие аэропорта "Борисполь" будет говорить о том, что Украина побеждает, - Зеленский
Открытие аэропорта "Борисполь" является очень серьезной операцией. Оно станет свидетельством того, что Украина побеждает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
"Борисполь" - это как Черное море. Это очень серьезная операция. Открытие "Борисполя" - это победа украинской противовоздушной обороны. Это будет говорить о том, что Украина побеждает и это очень серьезно, это мощный экономический шаг также", - заявил Зеленский.
Он отметил, что вопрос открытия "Борисполя" ставят перед коллегами и Украина знает, что конкретно для этого нужно.
Что предшествовало
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, что первым аэропортом, который откроют в Украине, станет "Борисполь".
Позже советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркивал, что это возможно только в случае полного закрытия украинского неба от российских дронов и ракет.
При этом сегодня, 19 декабря, из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет.
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