З аеропорту "Бориспіль" сьогодні вилетів літак: що про це відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту "Бориспіль" у Facebook.

"19 грудня 2023 року близько 9 ранку був виконаний технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту "Бориспіль" (KBP) до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта - української авіакомпанії Skyline Express. Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту", - сказано у повідомленні.

Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року судна Skyline Express знаходилися на стоянці в аеропорту "Бориспіль". Вони проходили постійну технічну підтримку та обслуговування.

Також відомо, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни.

"Навіть при закритті повітряного простору, аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості, зокрема щодо обслуговування інфраструктури та збереження сертифікації персоналу", - заявили у прес-службі.

Окрім цього там зауважили, що даний політ відіграє важливу роль у майбутньому відновленні цивільних польотів в Україні в умовах воєнного стану. Переліт не лише сприяє тестуванню політики відновлення, але також є стратегічним кроком для українських авіакомпаній та допомагає їм знижувати витрати та покращувати шанси виживання в ускладненому авіаційному середовищі.

Відновлення цивільних польотів в Україні

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.

Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.

Проте нещодавно в Офісі президента України Володимира Зеленського назвали, який аеропорт відкриють першим.

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