У Зеленського назвали, який аеропорт відкриють першим

Аеропорт "Бориспіль" планують відкрити першим в Україні, як тільки для цього будуть відповідні умови.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

За даними Офісу президента, Сибіга під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу розповів, що аеропорт "Бориспіль" став першим об'єктом, який закрили через війну Росії проти України, але він буде першим об'єктом, який відкриють.

Як запевнив заступник керівника ОП, аеропорт хочуть відкрити "як тільки дозволить ситуація у сфері безпеки".

Керівник ОП Андрій Єрмак на зустрічі з послами також висловив упевненість, що "Бориспіль" незабаром прийматиме та відправлятиме повітряні судна.

"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми можемо забезпечити безпеку цього об'єкта. Завдяки нашим Силам оборони та нашим друзям - вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", - додав він.

Варто зазначити, що, за словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, об'єкт готовий почати приймати літаки через місяць після завершення війни. Таку заяву він зробив ще у жовтні цього року.

Що передувало

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак у листопаді припускав, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів до завершення війни.

Він не уточнював, який саме аеропорт відкриють, але ЗМІ з посиланням на власні джерела писали про те, що йдеться про одне з міст на заході України.