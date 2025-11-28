Відключення залишаються: в "Укренерго" показали графіки на 29 листопада

Як повідомили в компанії, графіки відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина відключень - наслідки численних атак російських окупантів на українську енергетичну систему.

Вимикати світло 29 листопада будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Такі самі графіки, зазначимо, діють і 28 листопада.

Також паралельно 29 листопада будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.