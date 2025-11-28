Отключения остаются: в "Укрэнерго" показали графики на 29 ноября

Как сообщили в компании, графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина отключений - последствия многочисленных атак российских оккупантов на украинскую энергетическую систему.

Выключать свет 29 ноября будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей одновременно. Такие же графики, отметим, действуют и 28 ноября.

Также параллельно 29 ноября будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В "Укрэнерго" предупредили, что графики могут меняться в течение суток.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.