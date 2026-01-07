Відключення для всіх областей: в "Укренерго" повідомили про графіки на 8 січня

Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина застосування обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових терактів проти енергосистеми.

При цьому графіки будуть діяти впродовж усієї доби. Вже традиційно в "Укренерго" приховують інформацію щодо кількості черг, які одночасно будуть задіяні у відключеннях.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.