Відключення для всіх областей: в "Укренерго" повідомили про графіки на 8 січня

В Україні протягом 8 січня будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Дія графіків пошириться на всі регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина застосування обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових терактів проти енергосистеми.
При цьому графіки будуть діяти впродовж усієї доби. Вже традиційно в "Укренерго" приховують інформацію щодо кількості черг, які одночасно будуть задіяні у відключеннях.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.
Зазначимо, що і в середу, 7 січня, графіки відключення світла для побутових споживачів діють в усіх областях України - попри значне похолодання. Обмеження також діють і для промисловості.
Щобільше, голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше повідомив, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Адже споживання різко зростає і його нічим перекрити.