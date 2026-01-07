Отключения для всех областей: в "Укрэнерго" сообщили о графиках на 8 января

Отмечается, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут применяться во всех регионах Украины. Причина применения ограничений - последствия массированных ракетно-дронных терактов против энергосистемы.

При этом графики будут действовать в течение всех суток. Уже традиционно в "Укрэнерго" скрывают информацию о количестве очередей, которые одновременно будут задействованы в отключениях.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отмечается в сообщении.