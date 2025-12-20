UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня

Ілюстративне фото: відключення світла в Україні триватимуть (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 21 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Їхня дія пошириться на більшість регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом усієї доби у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

При цьому в "Укренерго" продовжують не публікувати кількість одночасно задіяних у відключенні електроенергії черг споживачів. Причинами обмежень в компанії називають наслідки численних російських ракетно-дронових терактів проти енергетики України.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.

Зазначимо, раніше в "Укренерго" повідомили, що тривалий період сильних морозів може спричинити необхідність введення як аварійних, так і погодинних відключень світла по всій країні.

Щодо стану енергетики, то через численні теракти росіян найскладніша ситуація з електропостачанням наразі спостерігається в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, які регулярно зазнають ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зокрема у ніч з 19 на 20 грудня росіяни атакували об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Через теракти РФ на Миколаївщині стався блекаут.

