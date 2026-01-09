Відключення триватимуть: в "Укренерго" повідомили про графіки на 10 січня

В Україні 10 січня продовжать діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості. Діяти вони будуть в усіх регіонах України.

Як пише РБК-Україна , про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

При цьому в компанії не назвали кількість черг, які одночасно задіють під час відключень 10 січня. В "Укренерго" попередили, що графіки не остаточні - залежно від ситуації протягом дня вони можуть змінитися. "Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності застосовуватимуть в усіх регіонах України та протягом усієї доби. Причинами застосування графіків назвали наслідки російських масованих ракетно-дронових терактів проти української енергетики.

Зазначимо, тим часом у всьому Києві сьогодні, 9 січня, ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж. Загалом станом на середину дня 9 січня у столиці 417 тисяч родин були тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

Ситуація в столиці настільки загрозлива, що мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Не краща обстановка на Київщині - через негоду та російські атаки там без електропостачання залишилися 370 тисяч родин.