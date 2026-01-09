ua en ru
Отключения будут продолжаться: в "Укрэнерго" сообщили о графиках на 10 января

Украина, Пятница 09 января 2026 17:18
Отключения будут продолжаться: в "Укрэнерго" сообщили о графиках на 10 января Иллюстративное фото: отключения 10 января будут во всех областях и весь день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 10 января продолжат действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Действовать они будут во всех регионах Украины.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности будут применять во всех регионах Украины и в течение всех суток. Причинами применения графиков назвали последствия российских массированных ракетно-дронных терактов против украинской энергетики.

При этом в компании не назвали количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений 10 января. В "Укрэнерго" предупредили, что графики не окончательные - в зависимости от ситуации в течение дня они могут измениться.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отметим, тем временем во всем Киеве сегодня, 9 января, ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей. Всего по состоянию на середину дня 9 января в столице 417 тысяч семей были временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

Ситуация в столице настолько угрожающая, что мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла. Не лучше обстановка на Киевщине - из-за непогоды и российских атак там без электроснабжения остались 370 тысяч семей.

