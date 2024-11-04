Відключення світла вже у листопаді? Чи є передумови та коли Україна повернеться до графіків

Початок опалювального сезону в Україні пов'язаний із ризиком повернення до графіків погодинних відключень світла. Згідно з ранніми прогнозами, графіки очікувалися в листопаді, а в ЗМІ вже з'явилися публікації про нібито можливі відключення з цього тижня.

РБК-Україна розповідає, чи є для цього передумови.

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Чому графіки не повернулися з початком опалювального сезону

Прогнози на перші два осінні місяці загалом справдилися. Якщо не рахувати період відновлення після масштабної російської атаки 26 серпня на системи розподілу, вересень та жовтень пройшли без графіків відключення світла.

Цьому сприяли як аварійні, так і планові ремонтні кампанії. До кінця жовтня всі атомні блоки вийшли з ремонтів, а погода позитивно позначалася на сонячній генерації.

"У нас була дуже сприятлива сезонна ситуація, не було помітного дефіциту потужностей. Крім того, не було масованих "шахедно"-ракетних обстрілів великих електростанцій та підстанцій "Укренерго". Тому і не було графіків відключень", - пояснює директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Ситуація в енергосистемі є відносно стабільною. За даними "Укренерго", у п'ятницю вранці обсяги споживання навіть знижувалися. Причина - більш сонячна погода у західних та південних областях, що призвела до більш ефективної роботи сонячних станцій.

Тим не менш, енергосистема все ще відновлюється від наслідків дев'яти масованих атак з початку року. І в години пікового споживання вранці та ввечері дефіцит в енергосистемі зберігається. Тому українців закликають перенести використання потужних електроприладів на проміжок між 09:00 до 15:00.

Повернення погодинних графіків відключення світла пов'язували з похолоданням та початком опалювального сезону. На фоні падіння температури повітря в деяких регіонах уже подають тепло до будинків українців, але поки обходиться без відключень.

"По-перше, опалювальний сезон все ж таки ще не повністю по всій Україні. По-друге, середня добова температура знаходилася в районі 8-10 градусів. Тому зараз немає дефіциту потужності. Що буде далі? Подивимося", - додав експерт.

Чи чекати на графіки відключення світла у листопаді

На думку Омельченка, є ймовірність, що графіків відключення не буде й до кінця листопада.

"Безумовно, якщо не трапиться аварійних ситуацій, не буде пошкоджень великих електростанцій чи підстанцій. Я не чекаю серйозних відключень у листопаді. Але знову ж таки, основний фактор на цей осінньо-зимовий період, який впливатиме на стабільність енергосистеми, - військовий фактор. Усі інші - другорядні", - розповів він РБК-Україна.

Раніше українські ЗМІ поширили коментар члена наглядової ради "Центренерго" Володимира Величка про те, що графіки можуть повернутися вже цього тижня.

У своїй заяві він спирався на прогноз синоптиків про відчутне похолодання. За його словами, для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно задіяти істотніші заходи, аж до аварійної допомоги із сусідніх країн. До застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси, і якщо "Укренерго" не зможе витримати баланс, то застосовуватимуться графіки відключень, додав він.

На його коментар відреагували голова наглядової ради Андрій Гота та гендиректор "Центренерго" Євген Гаркавий. Які заявили, що питання графіків відключень перебувають у винятковій компетенції оператора системи передачі "Укренерго". Слова Величка вони назвали його особистою думкою, а юридична служба навіть розглядає можливість звернення до правоохоронних органів через появу неправдивої інформації у ЗМІ.

У самому "Укренерго" зазначили, що підстав для запровадження графіків немає. Похолодання справді призведе до зростання енергоспоживання. Але чи призведе це до задіювання погодинних відключень, може спрогнозувати лише оператор.

"Просимо громадян довіряти лише офіційним джерелам, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній - утриматися від коментарів, які виходять за межі їхньої компетенції", - додали в компанії.

Вся повнота даних про ситуацію в об'єднаній енергосистемі є лише в "Укренерго" і частково в Міністерстві енергетики, каже Володимир Омельченко. Тому інформація з інших джерел не може видавати як офіційну.

"Я ж вважаю, що поки якихось надвисоких ризиків повернення до графіків у листопаді немає. Звичайно, без урахування військового фактора. Бо будь-коли умовно ракета може прилетіти в електростанцію, і графіки будуть невідворотні", - додав співрозмовник.

Який найгірший сценарій на зиму і від чого він залежить

Українська енергетика готується до кількох сценаріїв проходження зими 2024-2025 років. Але вже зрозуміло, що буде вона однією з найважчих.

За словами виконувача обов'язків голови "Укренерго" Олексія Брехта, розглядаються три варіанти, а найгірший сценарій враховує масовані обстріли енергетичної інфраструктури, мереж та генерації.

"При цьому сценарії, за наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, у нас може бути обмеження потужності електричної енергії у критичні, холодні дні, до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - зазначив він.

Омельченко вважає, що поки зарано говорити про конкретні терміни або про те, скільки годин на добу може не бути світла взимку.

"У деяких ЗМІ пишуть, що відключень не буде, Bloomberg лякає по 20 годин без світла, навіть МВФ дає прогнози. Прогнозистів багато, але насправді ніхто точно не знає. Головний фактор - військовий, і ми не можемо передбачити, які плани у Росії, які у неї можливості щодо знищення наших об'єктів і які можливості має Україна, щоб захиститися і відбити можливі атаки. Тут дуже багато військових факторів, які енергетики не можуть оцінити", - сказав Омельченко.

Є й гарні новини. Україна домовилася, що ліміти на імпорт електроенергії з Європейського Союзу будуть збільшені з 1 грудня. З поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, це підвищить стійкість української енергосистеми. Крім того, буде додаткова можливість отримувати до 250 МВт в режимі аварійної допомоги.

Експерт Володимир Омельченко вважає позитивним рішення про підвищення ліміту, але наголошує, що воно може "як додати міцності, так і не додати".

Щоб скористатися всіма перевагами імпорту та збільшення ліміту, треба скоригувати ринок електричної енергії. На сьогодні на ньому діють низькі "прайс-кепи", які впливають на те, що іноді імпорт буває просто комерційно невигідним, пояснив він.

"Не виключено, що за наявності дефіциту у нас буде ситуація, коли енергосистемі потребує додаткової потужності за рахунок імпорту, але її не можна отримати, оскільки "прайс-кепи" не дозволяють це зробити через різницю в цінах. Тому, щоб скористатися перевагами, треба або скасувати їх, або підняти до рівня ЄС. Інакше ми будемо змушені переходити до графіків погодинних відключень, навіть маючи можливість імпортувати", - підсумував Омельченко.

При підготовці тексту використовувалися: публікації "Укренерго", "Центренерго", заява в.о. голови правління "Укренерго" Олексія Брехта, коментар директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.