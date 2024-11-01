"Укренерго" зробило заяву щодо графіків відключення світла

"Укренерго" поки що не бачить підстав для повернення графіків відключення електроенергії в Україні. Але зниження температури повітря дійсно збільшить споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

Як зазначили в прес-службі, сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію про ймовірне застосування графіків погодинних відключень в Україні вже з наступного тижня

"Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає", - йдеться в повідомлені.

За даними прес-служби, зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання.

"Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) – може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, о "Укренерго", спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання.

"Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній – утриматись від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури, що призведе до збільшення споживання електроенергії. Він припустив, що у разі якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, будуть застосовуватися графіки відключень світла.

Після цього у "Центренерго" заявили, що Величко висловив свою особисту думку і що визначення графіків – це компетенція виключно "Укренерго".