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"Укренерго" зробило заяву щодо графіків відключення світла

Україна, П'ятниця 01 листопада 2024 15:10
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"Укренерго" зробило заяву щодо графіків відключення світла Фото: підстав для графіків відключень світла поки немає (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" поки що не бачить підстав для повернення графіків відключення електроенергії в Україні. Але зниження температури повітря дійсно збільшить споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію про ймовірне застосування графіків погодинних відключень в Україні вже з наступного тижня

"Станом на сьогодні, підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає", - йдеться в повідомлені.

За даними прес-служби, зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання.

"Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) – може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, о "Укренерго", спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить усе можливе для того, щоб запобігти застосуванню обмежень споживання.

"Просимо громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації, а експертів та посадових осіб енергетичних компаній – утриматись від коментарів, що виходять за межі їхньої компетенції", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури, що призведе до збільшення споживання електроенергії. Він припустив, що у разі якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, будуть застосовуватися графіки відключень світла.

Після цього у "Центренерго" заявили, що Величко висловив свою особисту думку і що визначення графіків – це компетенція виключно "Укренерго".

Раніше виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт заявив, що в компанії готуються до кількох сценаріїв проходження зими 2024-2025 років. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу.

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