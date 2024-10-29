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Україна та ЄС домовилися збільшити імпорт електроенергії взимку

Вівторок 29 жовтня 2024 12:59
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Україна та ЄС домовилися збільшити імпорт електроенергії взимку Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Європейський Союз домовилися збільшити потужність імпорту електроенергії з 1 грудня. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах можливих атак на енергетичну інфраструктуру з боку Росії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури", - заявив він.

Міністр висловив подяку європейським партнерам та єврокомісарці Кадрі Сімсон за підтримку України напередодні зимового сезону.

Рішення щодо збільшення потужності імпорту обговорювалося у вересні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Україна також матиме додаткову можливість отримати 250 МВт потужності з ЄС в режимі аварійної допомоги.

У середині травня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що імпорт електроенергії з країн ЄС в Україну зріс і майже досяг фізичного максимуму.

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