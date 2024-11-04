Отключения света уже в ноябре? Есть ли предпосылки и когда Украина вернется к графикам

Начало отопительного сезона в Украине связано с риском возвращения к графикам почасовых отключений света. Согласно ранним прогнозам, графики ожидались в ноябре, а в СМИ уже появились публикации о якобы возможных отключениях с этой недели.

РБК-Украина рассказывает, есть ли для этого предпосылки.

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Почему графики не вернулись с началом отопительного сезона

Прогнозы на первые два осенних месяца в целом сбылись. Если не считать период восстановления после масштабной российской атаки 26 августа на системы распределения, сентябрь и октябрь прошли без графиков отключения света.

Этому способствовали как аварийные, так и плановые ремонтные кампании. До конца октября все атомные блоки вышли с ремонтов, а погода позитивно отражалась на солнечной генерации.

"У нас была очень благоприятная сезонная ситуация, не было заметного дефицита мощностей. Кроме того, не было массированных "шахедно"-ракетных обстрелов крупных электростанций и подстанций "Укрэнерго". Потому и не было графиков отключений", - объясняет директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Ситуация в энергосистеме относительно стабильна. По данным "Укрэнерго", в пятницу утром объемы потребления даже снижались. Причина - более солнечная погода в западных и южных областях, которая привела к более эффективной работе солнечных станций.

Тем не менее энергосистема все еще восстанавливается от последствий девяти массированных атак с начала года. И в часы пикового потребления утром и вечером дефицит в энергосистеме сохраняется. Поэтому украинцев призывают перенести использование мощных электроприборов в промежуток между 09:00 до 15:00.

Возвращение почасовых графиков отключения света связывали с похолоданием и началом отопительного сезона. На фоне падения температуры воздуха в некоторых регионов уже подают тепло в дома украинцев, но пока обходится без отключений.

"Во-первых, отопительный сезон все-таки еще не полностью по всей Украине. Во-вторых, средняя суточная температура находилась в районе 8-10 градусов. Поэтому сейчас нет дефицита мощности. Что будет дальше? Посмотрим", - добавил эксперт.

Ждать ли графики отключения света в ноябре

По мнению Омельченко, есть вероятность, что графиков отключения не будет и до конца ноября.

"Безусловно, если не случится аварийных ситуаций, не будет повреждений крупных электростанций или подстанций. Я не ожидаю серьезных отключений в ноябре. Но опять-таки, основной фактор на этот осенне-зимний период, который будет влиять на стабильность энергосистемы, - военный фактор. Все остальные - второстепенны", - рассказал он РБК-Украина.

Ранее украинские СМИ распространили комментарий члена наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимира Величко о том, что к графикам могут вернуться уже на этой неделе.

В своем заявлении он опирался на прогноз синоптиков об ощутимом похолодании. По его словам, для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо задействовать более существенные меры, вплоть до аварийной помощи из соседних стран. До применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы, и если "Укрэнерго" не сможет выдержать баланс, то будут применяться графики отключений, добавил он.

На его комментарий отреагировали глава набсовета Андрей Гота и гендиректор "Центрэнерго" Евгений Гаркавый. Которые заявили, что вопросы графиков отключений находятся в исключительной компетенции оператора системы передачи "Укрэнерго". Слова Величко они назвали его личным мнением, а юридическая служба даже рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы из-за появления неправдивой информации в СМИ.

В самом "Укрэнерго" отметили, что оснований для введения графиков нет. Похолодание действительно приведет к росту энергопотребления. Но приведет ли это к задействованию почасовых отключений, может спрогнозировать только оператор.

"Просим граждан доверять только официальным источникам, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний - воздержаться от комментариев, которые выходят за пределы их компетенции", - добавили в компании.

Вся полнота данных о ситуации в объединенной энергосистеме есть только у "Укрэнерго" и отчасти у Министерства энергетики, говорит Владимир Омельченко. Поэтому информация из других источников не может выдавать за официальную.

"Я же считаю, что пока каких-то сверхвысоких рисков возвращения к графикам в ноябре нет. Естественно, без учета военного фактора. Так как в любое время условно ракета может прилететь в электростанцию, и графики будут неотвратимы", - добавил собеседник.

Какой самый плохой сценарий на зиму и от чего он зависит

Украинская энергетика готовится к нескольким сценариям прохождения зимы 2024-2025. Но уже понятно, что она будет одной из самых трудных.

По словам исполняющего обязанности главы "Укрэнерго" Алексея Брехта, рассматриваются три варианта, а самый плохой сценарий учитывает массированные обстрелы энергетической инфраструктуры, сетей и генерации.

"При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, у нас может быть ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", - отметил он.

Омельченко считает, что пока рано говорить о конкретных сроках или о том, сколько часов в сутки может не быть света зимой.

"В некоторых СМИ пишут, что отключений не будет, Bloomberg пугает по 20 часов без света, даже МВФ дает прогнозы. Прогнозистов много, но на самом деле никто точно не знает. Главный фактор - военный, и мы не можем предугадать, какие планы у России, какие у нее возможности по уничтожению наших объектов и какими возможностями обладает Украина, чтобы защититься и отразить возможные атаки. Здесь очень много военных факторов, которые энергетики не могут оценить", - сказал Омельченко.

Есть и хорошие новости. Украина договорилась о том, что лимиты на импорт электроэнергии из Европейского Союза будут увеличены с 1 декабря. С нынешних 1,7 до 2,1 ГВт. Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, это повысит устойчивость украинской энергосистемы. Кроме того, будет и дополнительная возможность получать до 250 МВт в режиме аварийной помощи.

Эксперт Владимир Омельченко считает позитивным решение о повышении лимита, но подчеркивает, что оно может "как прибавить прочности, так и не прибавить".

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами импорта и увеличения лимита, нужно скорректировать рынок электрической энергии. На сегодня на нем действуют низкие "прайс-кепы", который влияют на то, что иногда импорт бывает просто коммерчески невыгодным, объяснил он.

"Не исключено, что при дефиците у нас будет ситуация, когда энергосистеме нуждается в дополнительной мощности за счет импорта, но ее нельзя получить, поскольку "прайс-кепы" не позволяют это сделать из-за разницы в ценах. Поэтому, чтобы воспользоваться преимуществами, нужно либо отменить их, либо поднять до уровня ЕС. Иначе мы будем вынуждены переходить к графикам почасовых отключений, даже имея возможность импортировать", - подытожил Омельченко.

При подготовке текста использовались: публикации "Укрэнерго", "Центрэнерго", заявление и.о. главы правления "Укрэнерго" Алексея Брехта, комментарий директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.