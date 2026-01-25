Відключення світла в усіх регіонах: "Укренерго" попередило про графіки на 26 січня

Завтра, 26 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.

"Через пошкодження об’єктів енергомережі можуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах країни", - заявили в "Укренерго".

Уточнюється, що час і тривалість відключень можуть змінюватися. Точну інформацію для свого населеного пункту слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

"Електроенергію, яка з’являється за графіком, просимо споживати ощадливо, щоб уникнути додаткових перебоїв та підтримати стабільність енергосистеми", - додали енергетики.