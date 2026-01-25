Відключення світла в усіх регіонах: "Укренерго" попередило про графіки на 26 січня
Завтра, 26 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.
"Через пошкодження об’єктів енергомережі можуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах країни", - заявили в "Укренерго".
Уточнюється, що час і тривалість відключень можуть змінюватися. Точну інформацію для свого населеного пункту слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго.
"Електроенергію, яка з’являється за графіком, просимо споживати ощадливо, щоб уникнути додаткових перебоїв та підтримати стабільність енергосистеми", - додали енергетики.
Обстріл України в ніч на 24 січня
Нагадаємо, що Росія знову завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. У п’яти районах Києва зафіксовано пошкодження та руйнування будівель.
Внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо отримали поранення.
На лівому березі столиці через обстріли виникли перебої з теплопостачанням та водопостачанням - майже шість тисяч будинків залишилися без опалення.
Харків також зазнав удару безпілотників - у місті постраждали близько 20 людей.
Крім того, вранці 25 січня у кількох регіонах України було введено аварійні відключення електроенергії через ускладнення в енергосистемі, спричинені наслідками атак.
Чернігів 24 січня майже повністю залишився без світла - без електропостачання перебували майже 400 тисяч споживачів, а міська інфраструктура була переведена на аварійні джерела живлення.