Відключення світла в усіх областях: "Укренерго" попередило про графіки на 25 січня

У неділю, 25 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти в усіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Всіх українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являтиметься за графіком.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

В "Укренерго" вчергове наголосили, що причиною дії графіків відключень світла є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

Протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Нічний обстріл України 24 січня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні РФ вчергове завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників.

У п’яти районах Києва зафіксовано пошкодження та руйнування будівель. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.

На лівому березі міста через обстріли виникли перебої з теплопостачанням і водою - без опалення залишилися майже шість тисяч будинків.

Харків теж опинився під ударом безпілотників - у місті постраждали близько 20 людей.

Крім того, вранці 24 січня в низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії через ускладнення в енергосистемі, спричинені наслідками атак.

Сьогодні зранку Чернігів майже повністю був знеструмлений - без світла перебували майже 400 тисяч споживачів. Інфраструктуру міста було переведено на аварійні джерела живлення.