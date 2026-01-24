ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення світла в усіх областях: "Укренерго" попередило про графіки на 25 січня

Україна, Субота 24 січня 2026 20:20
UA EN RU
Відключення світла в усіх областях: "Укренерго" попередило про графіки на 25 січня Фото: 25 січня обмеження будуть діяти по всій території України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У неділю, 25 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти в усіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" вчергове наголосили, що причиною дії графіків відключень світла є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являтиметься за графіком.

Нічний обстріл України 24 січня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні РФ вчергове завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників.

У п’яти районах Києва зафіксовано пошкодження та руйнування будівель. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо дістали поранення.

На лівому березі міста через обстріли виникли перебої з теплопостачанням і водою - без опалення залишилися майже шість тисяч будинків.

Харків теж опинився під ударом безпілотників - у місті постраждали близько 20 людей.

Крім того, вранці 24 січня в низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії через ускладнення в енергосистемі, спричинені наслідками атак.

Сьогодні зранку Чернігів майже повністю був знеструмлений - без світла перебували майже 400 тисяч споживачів. Інфраструктуру міста було переведено на аварійні джерела живлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
У Києві світло повернули для 88 тисяч домівок, - ДТЕК
У Києві світло повернули для 88 тисяч домівок, - ДТЕК
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів