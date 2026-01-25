Отключение света во всех регионах: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 26 января

Фото: 26 января ограничения электроэнергии будут действовать по всей территории Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

Завтра, 26 января, во всех регионах Украины будут применять почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной. "Из-за повреждения объектов энергосети могут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах страны", - заявили в "Укрэнерго". Уточняется, что время и продолжительность отключений могут меняться. Точную информацию для своего населенного пункта следует проверять на официальных страницах облэнерго. "Электроэнергию, которая появляется по графику, просим потреблять экономно, чтобы избежать дополнительных перебоев и поддержать стабильность энергосистемы", - добавили энергетики.