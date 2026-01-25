ua en ru
Отключение света во всех регионах: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 26 января

Украина, Воскресенье 25 января 2026 18:43
Отключение света во всех регионах: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 26 января Фото: 26 января ограничения электроэнергии будут действовать по всей территории Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Завтра, 26 января, во всех регионах Украины будут применять почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной.

"Из-за повреждения объектов энергосети могут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах страны", - заявили в "Укрэнерго".

Уточняется, что время и продолжительность отключений могут меняться. Точную информацию для своего населенного пункта следует проверять на официальных страницах облэнерго.

"Электроэнергию, которая появляется по графику, просим потреблять экономно, чтобы избежать дополнительных перебоев и поддержать стабильность энергосистемы", - добавили энергетики.

Обстрел Украины в ночь на 24 января

Напомним, что Россия снова нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. В пяти районах Киева зафиксированы повреждения и разрушения зданий.

В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

На левом берегу столицы из-за обстрелов возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением - почти шесть тысяч домов остались без отопления.

Харьков также подвергся удару беспилотников - в городе пострадали около 20 человек.

Кроме того, утром 25 января в нескольких регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии из-за осложнений в энергосистеме, вызванных последствиями атак.

Чернигов 24 января почти полностью остался без света - без электроснабжения находились почти 400 тысяч потребителей, а городская инфраструктура была переведена на аварийные источники питания.

