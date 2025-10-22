Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від "Укренерго"

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, ввечері в Україні діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Також обмеження електропостачання поширюються на промисловість.

Причиною таких заходів стали удари російських окупантів по енергетичних об'єктах України в ніч на 22 жовтня.

Спочатку після атаки по Україні запровадили аварійні відключення світла. Потім, з 16:00, почалися відключення світла за графіками.

Як зазначили в "Укренерго", станом на 22 жовтня найскладніша ситуація зі світлом спостерігається в Чернігівській і Сумській областях.

