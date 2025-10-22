Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від "Укренерго"

В Україні завтра, 23 жовтня, обмежуватимуть електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 змушені будуть застосовуватися заходи обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.
Там уточнили, що для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.
При цьому для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" зазначили, що в разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.
Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, ввечері в Україні діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Також обмеження електропостачання поширюються на промисловість.
Причиною таких заходів стали удари російських окупантів по енергетичних об'єктах України в ніч на 22 жовтня.
Спочатку після атаки по Україні запровадили аварійні відключення світла. Потім, з 16:00, почалися відключення світла за графіками.
Як зазначили в "Укренерго", станом на 22 жовтня найскладніша ситуація зі світлом спостерігається в Чернігівській і Сумській областях.
Всі деталі про сьогоднішні графіки відключень світла - в матеріалі РБК-Україна.