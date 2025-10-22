UA

Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від "Укренерго"

Ілюстративне фото: в Україні 23 жовтня відключатимуть світло для побутових споживачів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 23 жовтня, обмежуватимуть електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 змушені будуть застосовуватися заходи обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.

Там уточнили, що для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.

При цьому для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" зазначили, що в разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, ввечері в Україні діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Також обмеження електропостачання поширюються на промисловість.

Причиною таких заходів стали удари російських окупантів по енергетичних об'єктах України в ніч на 22 жовтня.

Спочатку після атаки по Україні запровадили аварійні відключення світла. Потім, з 16:00, почалися відключення світла за графіками.

Як зазначили в "Укренерго", станом на 22 жовтня найскладніша ситуація зі світлом спостерігається в Чернігівській і Сумській областях.

Всі деталі про сьогоднішні графіки відключень світла - в матеріалі РБК-Україна.

