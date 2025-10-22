ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло вимикатимуть у три черги. По Україні поширили графіки відключень

Україна, Середа 22 жовтня 2025 16:00
UA EN RU
Світло вимикатимуть у три черги. По Україні поширили графіки відключень Фото: замість аварійних відключень в Україні діятимуть погодинні (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 22 жовтня, з 16:00 в усіх регіонах Україні, де діють аварійні графіки відключення світла, будуть запроваджені погодинні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів - в усіх регіонах, де раніше застосовувались аварійні відключення, з 16:00 будуть запроваджені графіки погодинних відключень", - йдеться у дописі.

Зазначається, що погодинні відключення стосуватимуться до трьох черг одночасно.

Дізнатись час і тривалість відключень за певною адресою можна на офіційних сторінках операторів системи розподілу у кожному регіоні України.

Крім того, з 16:00 до 22:00 по всіх областях діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців попередили про можливі зміни ситуації в енергосистемі, і закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

"Укренерго" також закликало споживати електроенергію ощадливо.

Атака на Україну 22 жовтня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти вчергове завдали масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим в областях почали діяти графіки аварійного відключення світла.

Зокрема, внаслідок ворожого удару по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині без електрики опинилися понад 14 тисяч родин. Крім того, у Запоріжжі після нічного обстрілу без електрики залишилися близько 2 тисячі споживачів.

Детальніше про все, що відомо про наслідки чергової російської атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію