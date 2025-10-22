Отключения света в Украине продолжатся 23 октября: детали от "Укрэнерго"

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 22 октября, вечером в Украине действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Также ограничения электроснабжения распространяются на промышленность.

Причиной таких мер стали удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины в ночь на 22 октября.

Изначально после атаки по Украине ввели аварийные отключения света. Затем, с 16:00, начались отключения света по графикам.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на 22 октября самая сложная ситуация со светом наблюдается в Черниговской и Сумской областях.

Все детали о сегодняшних графиках отключений света - в материале РБК-Украина.