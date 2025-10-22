RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключения света в Украине продолжатся 23 октября: детали от "Укрэнерго"

Иллюстративное фото: в Украине 23 октября будут отключать свет для бытовых потребителей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 23 октября, будут ограничивать электроснабжение как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждены будут применяться меры ограничения потребления", - сказано в сообщении компании. 

Там уточнили, что для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. 

При этом для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. 

В "Укрэнерго" отметили, что в случае изменения ситуации об этом сообщат дополнительно. 

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 22 октября, вечером в Украине действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Также ограничения электроснабжения распространяются на промышленность.

Причиной таких мер стали удары российских оккупантов по энергетическим объектам Украины в ночь на 22 октября.

Изначально после атаки по Украине ввели аварийные отключения света. Затем, с 16:00, начались отключения света по графикам.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на 22 октября самая сложная ситуация со светом наблюдается в Черниговской и Сумской областях.

Все детали о сегодняшних графиках отключений света - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияВойна в УкраинеОтключение света