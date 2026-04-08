Відключення світла в Україні сьогодні посилять: де та коли чекати на графіки

Увечері 8 квітня відключення світла в Україні посиляться - у всіх регіонах країни з 19:00 до 22:00 діятимуть погодинні графіки знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів від попередніх російських ударів та брак потужності в умовах підвищеного споживання електроенергії.
Ввечері 8 квітня погодинні відключення торкнуться всіх категорій споживачів в усіх без винятку регіонах. Найнапруженіший час - з 19:00 до 22:00, коли навантаження на мережу максимальне.
Де саме і на скільки вимкнуть світло - залежить від конкретного регіону. Ці дані публікують офіційні сторінки обленерго у містах і областях.
Головна причина - наслідки попередніх атак Росії на об'єкти енергетики. Через пошкодження генерація не встигає закрити потребу в електроенергії, особливо ввечері.
Ситуацію ускладнює підвищений рівень споживання: після похолодання українці більше користуються електроприладами для обігріву.
"Укренерго" закликає максимально скоротити використання потужних електроприладів у вечірній час. Коли електроенергія подається за графіком - споживати її ощадливо.
Що саме варто відкласти на інший час:
Раніше, у ніч на 6 квітня масований удар по Чернігівській області знеструмив 340 тисяч абонентів у Чернігові, Прилуках та прилеглих районах. Постраждав важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.