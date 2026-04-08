ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В Україні знову ввели графіки відключення світла

10:18 08.04.2026 Ср
2 хв
Електроенергію вимикатимуть не ввесь день
aimg Тетяна Степанова
В Україні знову ввели графіки відключення світла Фото: в Україні ввели графіки відключення світла (Getty Images)

В усіх регіонах України вранці 8 квітня ввели графіки відключення електроенергії. Причина - складна ситуація в енергосистемі через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

А з 11:00 до 13:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

Зокрема, гендиректор енергктичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що з 11:00 до 13:00 будуть діяти графіки відключень у Києві і на Дніпропетровщині.

Варто зазначити, що вчора "Укренерго" повідомляло, що на сьогодні графіки відключень світла для побутових споживачів не заплановані.

Обстріли енергооб'єктів

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання зросло

За даними "Укренерго", споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у вівторок.

Причина таких змін - похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла