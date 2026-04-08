В Україні знову ввели графіки відключення світла
В усіх регіонах України вранці 8 квітня ввели графіки відключення електроенергії. Причина - складна ситуація в енергосистемі через ворожі обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
А з 11:00 до 13:00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
Зокрема, гендиректор енергктичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що з 11:00 до 13:00 будуть діяти графіки відключень у Києві і на Дніпропетровщині.
Варто зазначити, що вчора "Укренерго" повідомляло, що на сьогодні графіки відключень світла для побутових споживачів не заплановані.
Обстріли енергооб'єктів
Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.
Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.
Споживання зросло
За даними "Укренерго", споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня - у вівторок.
Причина таких змін - похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.
Нагадаємо, згідно з прогнозами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.