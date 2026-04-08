Отключения света в Украине сегодня усилят: где и когда ждать графики

15:55 08.04.2026 Ср
2 мин
На сколько часов обесточат города и села?
aimg Елена Чупровская
Фото: Во всех регионах введут графики из-за сложной ситуации в энергосистеме (Getty Images)

Вечером 8 апреля отключения света в Украине усилятся - во всех регионах страны с 19:00 до 22:00 будут действовать почасовые графики обесточивания.

Причиной ограничений является повреждение энергообъектов от предыдущих российских ударов и нехватка мощности в условиях повышенного потребления электроэнергии.

Кто и когда останется без света

Вечером 8 апреля почасовые отключения коснутся всех категорий потребителей во всех без исключения регионах. Самое напряженное время - с 19:00 до 22:00, когда нагрузка на сеть максимальная.

Где именно и на сколько выключат свет - зависит от конкретного региона. Эти данные публикуют официальные страницы облэнерго в городах и областях.

Почему так происходит

Главная причина - последствия предыдущих атак России на объекты энергетики. Из-за повреждений генерация не успевает закрыть потребность в электроэнергии, особенно вечером.

Ситуацию осложняет повышенный уровень потребления: после похолодания украинцы больше пользуются электроприборами для обогрева.

Что делать

"Укрэнерго" призывает максимально сократить использование мощных электроприборов в вечернее время. Когда электроэнергия подается по графику - потреблять ее экономно.

Что именно стоит отложить на другое время:

  • утюг, фен, пылесос;
  • электрочайник и микроволновая печь;
  • стиральная и посудомоечная машины;
  • обогреватели и кондиционеры.

Как сообщало РБК-Украина, 8 апреля во всех регионах Украины ввели графики отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной вражескими обстрелами.

Ранее, в ночь на 6 апреля массированный удар по Черниговской области обесточил 340 тысяч абонентов в Чернигове, Прилуках и прилегающих районах. Пострадал важный энергообъект в Нежинском районе.

