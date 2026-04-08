Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення світла в Україні сьогодні посилять: де та коли чекати на графіки

15:55 08.04.2026 Ср
2 хв
На скільки годин знеструмлять міста та села?
aimg Олена Чупровська
Відключення світла в Україні сьогодні посилять: де та коли чекати на графіки Фото: В усіх регіонах запровадять графіки через складну ситуацію в енергосистемі (Getty Images)

Увечері 8 квітня відключення світла в Україні посиляться - у всіх регіонах країни з 19:00 до 22:00 діятимуть погодинні графіки знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Читайте також: В Україні може зірватися підготовка до зими: експерт озвучив передумови

Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів від попередніх російських ударів та брак потужності в умовах підвищеного споживання електроенергії.

Хто і коли залишиться без світла

Ввечері 8 квітня погодинні відключення торкнуться всіх категорій споживачів в усіх без винятку регіонах. Найнапруженіший час - з 19:00 до 22:00, коли навантаження на мережу максимальне.

Де саме і на скільки вимкнуть світло - залежить від конкретного регіону. Ці дані публікують офіційні сторінки обленерго у містах і областях.

Чому так відбувається

Головна причина - наслідки попередніх атак Росії на об'єкти енергетики. Через пошкодження генерація не встигає закрити потребу в електроенергії, особливо ввечері.

Ситуацію ускладнює підвищений рівень споживання: після похолодання українці більше користуються електроприладами для обігріву.

Що робити

"Укренерго" закликає максимально скоротити використання потужних електроприладів у вечірній час. Коли електроенергія подається за графіком - споживати її ощадливо.

Що саме варто відкласти на інший час:

  • праска, фен, пилосос;
  • електрочайник і мікрохвильова піч;
  • пральна і посудомийна машини;
  • обігрівачі та кондиціонери.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 квітня в усіх регіонах України ввели графіки відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами.

Раніше, у ніч на 6 квітня масований удар по Чернігівській області знеструмив 340 тисяч абонентів у Чернігові, Прилуках та прилеглих районах. Постраждав важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
