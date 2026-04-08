Отключения света в Украине сегодня усилят: где и когда ждать графики

Вечером 8 апреля отключения света в Украине усилятся - во всех регионах страны с 19:00 до 22:00 будут действовать почасовые графики обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Причиной ограничений является повреждение энергообъектов от предыдущих российских ударов и нехватка мощности в условиях повышенного потребления электроэнергии.

Кто и когда останется без света

Вечером 8 апреля почасовые отключения коснутся всех категорий потребителей во всех без исключения регионах. Самое напряженное время - с 19:00 до 22:00, когда нагрузка на сеть максимальная.

Где именно и на сколько выключат свет - зависит от конкретного региона. Эти данные публикуют официальные страницы облэнерго в городах и областях.

Почему так происходит

Главная причина - последствия предыдущих атак России на объекты энергетики. Из-за повреждений генерация не успевает закрыть потребность в электроэнергии, особенно вечером.

Ситуацию осложняет повышенный уровень потребления: после похолодания украинцы больше пользуются электроприборами для обогрева.

Что делать

"Укрэнерго" призывает максимально сократить использование мощных электроприборов в вечернее время. Когда электроэнергия подается по графику - потреблять ее экономно.

Что именно стоит отложить на другое время: