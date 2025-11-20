Відключення світла: в Міненерго пояснили, чому українські АЕС знизили потужність

Українські атомні електростанції змушені були значно знизити потужність останнім часом. Це сталося через російські атаки на системи передачі електроенергії та необхідність вводити превентивні заходи під час загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.
В Міненерго пояснили, що під час масованих атак РФ та через їхні наслідки АЕС періодично змушені знижувати потужність атомних електростанцій. Існує низка причин для застосування таких заходів:
"Під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада - загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась. Станом на 20 листопада - Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція - має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України", - зазначили у міністерстві.
Зазначимо, трохи раніше в ДТЕК пояснили, що причиною великої кількості відключень 20 листопада по всій Україні стали теракти Росії проти енергетики. Ворог б'є не тільки по генерації, але й по системах передачі енергії, через що вироблену електрику неможливо передати споживачу.
В "Укренерго" 20 листопада повідомили про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України. Це сталося через загрозу перевантаження енергетики та наслідки атак Росії.
Також в МАГАТЕ офіційно підтвердили, що після обстрілу 19 листопада, три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії та назвали це тривожним.