Відключення світла: в Міненерго пояснили, чому українські АЕС знизили потужність

Зазначимо, трохи раніше в ДТЕК пояснили, що причиною великої кількості відключень 20 листопада по всій Україні стали теракти Росії проти енергетики. Ворог б'є не тільки по генерації, але й по системах передачі енергії, через що вироблену електрику неможливо передати споживачу.

В "Укренерго" 20 листопада повідомили про введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України. Це сталося через загрозу перевантаження енергетики та наслідки атак Росії.

Також в МАГАТЕ офіційно підтвердили, що після обстрілу 19 листопада, три українські атомні електростанції були змушені знизити вироблення електроенергії та назвали це тривожним.