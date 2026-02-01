Відключення світла: якими будуть графіки по областях 2 лютого

В Україні через морози та наслідки російських атак на енергетику 2 лютого продовжать дію графіки відключення електроенергії в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть діяти протягом доби в усіх регіонах. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як зазначили в "Укренерго", головна причина запровадження графіків - це наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Зазначимо також, що в Україні триває погіршення погоди та повернулися морози, через що енергосистема навантажена додатково.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, в компанїі просять українців ощадливо споживати електроенергію в той час, коли вона є, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему.

Також частково опубліковано графіки відключень електроенергії для областей. Наявні на момент публікації новини графіки наведено нижче.

Київська область та Київ

ДТЕК поки що не оприлюднив графіків для столиці та Київської області. Ознайомитися з графіками відключення, коли вони з'являться, можна буде за посиланням.

Запоріжжя

В Запоріжжі та Запорізькій області 2 лютого під час відключень будуть задіяни усі шість черг. Як будуть вимикати світло:

Підчерга 1.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00

Підчерга 1.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00

Підчерга 2.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Підчерга 2.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Підчерга 3.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00

Підчерга 3.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00

Підчерга 4.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Підчерга 4.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Підчерга 5.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00

Підчерга 5.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00

Підчерга 6.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Підчерга 6.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Суми

В Сумах також оприлюднили графік відключень. Вимикати світло будуть протягом всієї доби 2 лютого:

Львів

У Львові 2 лютого будуть значно менші обсяги відключень електроенергії, ніж в інших регіонах України. Які графіки:

Полтава

В Полтавській області 2 лютого обсяги одночасних відключень складатимуть 4 - 4,5 черги з шести наявних. З графіками відключень можна ознайомитися на сайті обленерго.

Щодо низки інших регіонів - ознайомитися з графіками можна на сайтах обленерго, або в Telegram: