ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Відключення світла: якими будуть графіки по областях 2 лютого

Україна, Неділя 01 лютого 2026 19:41
UA EN RU
Відключення світла: якими будуть графіки по областях 2 лютого Ілюстративне фото: відключення 2 лютого триватимуть в усіх регіонах (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні через морози та наслідки російських атак на енергетику 2 лютого продовжать дію графіки відключення електроенергії в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть діяти протягом доби в усіх регіонах. Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як зазначили в "Укренерго", головна причина запровадження графіків - це наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Зазначимо також, що в Україні триває погіршення погоди та повернулися морози, через що енергосистема навантажена додатково.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, в компанїі просять українців ощадливо споживати електроенергію в той час, коли вона є, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему.

Також частково опубліковано графіки відключень електроенергії для областей. Наявні на момент публікації новини графіки наведено нижче.

Київська область та Київ

ДТЕК поки що не оприлюднив графіків для столиці та Київської області. Ознайомитися з графіками відключення, коли вони з'являться, можна буде за посиланням.

Запоріжжя

В Запоріжжі та Запорізькій області 2 лютого під час відключень будуть задіяни усі шість черг. Як будуть вимикати світло:

  • Підчерга 1.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Підчерга 1.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Підчерга 2.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Підчерга 2.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Підчерга 3.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Підчерга 3.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Підчерга 4.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Підчерга 4.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Підчерга 5.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Підчерга 5.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
  • Підчерга 6.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
  • Підчерга 6.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00

Суми

В Сумах також оприлюднили графік відключень. Вимикати світло будуть протягом всієї доби 2 лютого:

Відключення світла: якими будуть графіки по областях 2 лютого

Львів

У Львові 2 лютого будуть значно менші обсяги відключень електроенергії, ніж в інших регіонах України. Які графіки:

Відключення світла: якими будуть графіки по областях 2 лютогоПолтава

В Полтавській області 2 лютого обсяги одночасних відключень складатимуть 4 - 4,5 черги з шести наявних. З графіками відключень можна ознайомитися на сайті обленерго.

Відключення світла: якими будуть графіки по областях 2 лютого

Щодо низки інших регіонів - ознайомитися з графіками можна на сайтах обленерго, або в Telegram:

Нагадаємо, що ситуацію з енергозабезпеченням погіршило те, що вранці 31 січня між енергосистемами України, Румунії та Молдови сталася технологічна аварія. Вона призвела до одночасного знеструмлення частини електромереж.

В Україні через інцидент спрацювали автоматичні системи захисту на підстанціях, що спричинило каскадні відключення та розвантаження блоків атомних електростанцій. Більшість регіонів опинилася без світла, в тому числі Київ.

З метою виправлення ситуації у постраждалих регіонах були запроваджені аварійні графіки відключень світла. Лише під вечір 31 січня вдалося ліквідувати наслідки аварії. Детальніше про все, що відбувалося - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла Укренерго
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві