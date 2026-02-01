Отключения света: какими будут графики по областям 2 февраля
В Украине из-за морозов и последствий российских атак на энергетику 2 февраля продолжат действие графики отключения электроэнергии во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
Графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать в течение суток во всех регионах. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Как отметили в "Укрэнерго", главная причина введения графиков - это последствия предыдущих российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Отметим также, что в Украине продолжается ухудшение погоды и вернулись морозы, из-за чего энергосистема нагружена дополнительно.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в компании просят украинцев экономно потреблять электроэнергию в то время, когда она есть, чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему.
Также частично опубликованы графики отключений электроэнергии для областей. Имеющиеся на момент публикации новости графики приведены ниже.
Киевская область и Киев
ДТЭК пока не обнародовал графики для столицы и Киевской области. Ознакомиться с графиками отключения, когда они появятся, можно будет по ссылке.
Запорожье
В Запорожье и Запорожской области 2 февраля во время отключений будут задействованы все шесть очередей. Как будут выключать свет:
- Подочередь 1.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
- Подчерк 1.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
- Подчерк 2.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
- Подчерк 2.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
- Подчерк 3.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
- Подчерк 3.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
- Подчерк 4.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
- Подчерк 4.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
- Подчерк 5.1: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
- Подчерк 5.2: 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-23:00
- Подчерк 6.1: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
- Подчерк 6.2: 00:00-00:30, 04:30-09:30, 13:30-18:30, 22:30-24:00
Сумы
В Сумах также обнародовали график отключений. Выключать свет будут в течение всех суток 2 февраля:
Львов
Во Львове 2 февраля будут значительно меньшие объемы отключений электроэнергии, чем в других регионах Украины. Какие графики:
Полтава
В Полтавской области 2 февраля объемы одновременных отключений будут составлять 4 - 4,5 очереди из шести имеющихся. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте облэнерго.
По ряду других регионов - ознакомиться с графиками можно на сайтах облэнерго, или в Telegram:
- Харьков;
- Николаев;
- Закарпатская область;
- Житомир;
- Хмельницкий;
- Прикарпатье;
- Тернополь;
- Черновцы;
- Черкассы;
- Для Киева, Одессы, Днепра графики отключений предоставляет ДТЭК.
Напомним, что ситуацию с энергообеспечением ухудшило то, что утром 31 января между энергосистемами Украины, Румынии и Молдовы произошла технологическая авария. Она привела к одновременному обесточиванию части электросетей.
В Украине из-за инцидента сработали автоматические системы защиты на подстанциях, что привело к каскадным отключениям и разгрузке блоков атомных электростанций. Большинство регионов оказалась без света, в том числе Киев.
С целью исправления ситуации в пострадавших регионах были введены аварийные графики отключений света. Только под вечер 31 января удалось ликвидировать последствия аварии. Подробнее обо всем, что происходило - в материале РБК-Украина.