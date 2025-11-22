Відключення світла в Києві: з'явилися графіки на 23 листопада

Зазначимо, що в Україні 23 листопада у більшості регіонів будуть діяти відключення електроенергії. Проте обіцяють, що відключень стане значно менше - вимикати будуть від 1 до 2,5 черг одночасно, сумарно до 8 годин без світла.

Відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. Проте ситуація потроху виправляється: 21 листопада прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень світла.