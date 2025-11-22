Отключение света в Киеве: появились графики на 23 ноября

Отметим, что в Украине 23 ноября в большинстве регионов будут действовать отключения электроэнергии. Однако обещают, что отключений станет значительно меньше - выключать будут от 1 до 2,5 очередей одновременно, суммарно до 8 часов без света.

Отключения света действуют в Украине после нескольких особенно массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. Однако ситуация понемногу исправляется: 21 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений света.