Відключення світла у Києві буде по 4 години: де дивитися графіки
У Києві завтра, 16 травня, введуть графіки відключення світла. Інформацію про свою адресу можна дізнатися за допомогою кількох методів.
Більш детально про графіки - у матеріалі РБК-Україна нижче.
YASNO
Дізнатися проміжок часу, під час якого будуть відключення по вашій адресі, можна за допомогою сайту YASNO. Для цього необхідно:
- перейти за посиланням на сайт YASNO;
- вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;
- натиснути на "Графік можливих відключень";
- ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також компанія YASNO передбачила можливість дізнатися про графіки за допомогою бота в Telegram:
- перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;
- оберіть свій регіон;
- натисніть "Можливі відключення";
- введіть свою адресу.
Сайт ДТЕК
Також дізнатися про свій графік відключень можна за допомогою сайту ДПЕК. Для цього:
- перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК ;
- виберіть "Відсутня електроенергія";
- введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Варто зауважити, що світло для кожної групи в Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.
Атаки на енергетику України
Нагадаємо, відключення світла в Україні запроваджують примусово, оскільки Росія останні кілька місяців активно атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури.
Внаслідок таких атак ворог сильно пошкодив теплогенерацію в Україні - пошкоджено велику кількість ТЕС та ТЕЦ.
Вчора, 14 травня, по всій країні запровадили аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі. Сьогодні це повторилося.
Про графіки відключень завтра, 16 травня, вже попередили всі регіони України.
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