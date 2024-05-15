Отключение света в Киеве будет по 4 часа: где смотреть графики

В Киеве завтра, 16 мая, введут графики отключения света. Информацию о своем адресе можно узнать при помощи нескольких методов.

Более детально о графиках - в материале РБК-Украина ниже.

YASNO

Узнать промежуток времени, во время которого будут отключения по вашему адресу, можно при помощи сайта YASNO. Для этого необходимо:

перейти по ссылке на сайт YASNO;

выбрать свой регион в правом верхнем углу;

нажать на "График вероятных отключений";

ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также компания YASNO предусмотрела возможность узнать о графиках при помощи бота в Telegram:

перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;

выберите свой регион;

нажмите "Возможные отключения";

введите свой адрес.

Сайт ДТЭК

Также узнать о своем графике отключений можно при помощи сайта ДТЭК. Для этого:

перейдите по ссылке на сайт ДТЭК;

выберите "Отсутствует электроэнергия";

введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Стоит заметить, что свет для каждой из групп в Киеве будут отключать в промежутках длительностью 4 часа.

Когда могут ввести графики

Графики отключения света в Киеве завтра, 16 мая, могут применить с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.

При этом в YASNO подчеркивают, что в новом графике промежутки 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше.

Также в столице ранее было три группы клиентов, а сейчас шесть. Это сделали, чтобы отключения были более прогнозированным и точным, что сделает их максимальнно приближенными к графику. Также у большего количества клиентов одновременно будет свет.