В Україні завтра будуть відключення світла, але вже за графіками
Завтра, 16 травня, по території України будуть застосовані графіки відключення світла, однак вони будуть здійснюватись за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
За даними компанії, завтра з 00:00 та впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.
"Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", - пояснили в "Укренерго".
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Що призвело до обмежень
Компанія пояснила, що причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання.
"Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в компанії.
Нагадаємо, сьогодні, вже другий день поспіль, в Україні застосовують відключення світла для стабілізації енергомережі.
Детальніше про те, чому в Україні знову відключають світло та чи є графіки - у матеріалі РБК-Україна.
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