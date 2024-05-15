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В Україні завтра будуть відключення світла, але вже за графіками

Україна, Середа 15 травня 2024 20:27
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В Україні завтра будуть відключення світла, але вже за графіками Фото: В Україні завтра можливі відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 16 травня, по території України будуть застосовані графіки відключення світла, однак вони будуть здійснюватись за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

За даними компанії, завтра з 00:00 та впродовж доби по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.

"Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", - пояснили в "Укренерго".

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Що призвело до обмежень

Компанія пояснила, що причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

"Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в компанії.

Нагадаємо, сьогодні, вже другий день поспіль, в Україні застосовують відключення світла для стабілізації енергомережі.

Детальніше про те, чому в Україні знову відключають світло та чи є графіки - у матеріалі РБК-Україна.

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