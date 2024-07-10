Відключення світла чергами. Енергетики пояснили, що це за механізм та як працює

Що таке черга?

Споживачі кожної області, які не входять до переліку об’єктів критичної інфраструктури, поділені на шість черг. Черга, за словами енергетиків, це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

"Споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від рівня споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання (їх відключати не можна, відповідно до постанови Кабміну)", - пояснюють енергетики.

Як енергетики обмежують споживання за чергами

Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно - визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту електронергії в системі.

"Для того, щоб не відбулося масштабної аварійної ситуації, Диспетчерський центр “Укренерго” має урівняти (збалансувати) рівень споживання до рівня наявної енергії в системі", - кажуть спеціалісти.

Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість черг споживачів, які мають бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно.

Тривалість черги, яку чергу (групу споживачів) відключати саме зараз, коли переключити на іншу чергу - визначають обленерго у кожному регіоні окремо.

Як зрозуміти по кількості черг, скільки годин не буде світла?

Коли обленерго застосовують:

одну чергу графіків відключень - це 4 години обмежень на добу;

дві черги - 8 годин обмежень;

три черги - 12 годин обмежень;

чотири черги - більше 12 годин обмежень.

Важливо

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги - це відповідальність обленерго.

"Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. “Укренерго” визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні", - додали в "Укренерго".

Інформацію про графіки погодинних відключень, можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго у кожній конкретній області та м. Києві.

Як може не бути світла 12 годин при дії трьох черг з 16:00 до 18:00

Коли три черги графіків відключень діють протягом всієї доби, то це означає, що в цю добу у вас сумарно буде 12 годин без світла.

Якщо, наприклад, три черги відключень діють декілька годин, то для енергетиків це означає, що більша кількість споживачів обмежена в цей період.

"Але ще раз підкреслюємо: тривалість черги та її переключення - визначають обленерго у кожній області", - кажуть в "Укренерго".