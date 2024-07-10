Отключение света очередями. Энергетики объяснили, что это за механизм и как работает

Энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Стало известно, что это схема и как она работает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Потребители каждой области, не входящие в перечень объектов критической инфраструктуры, разделены на шесть очередей. Очередь, по словам энергетиков, это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
"Потребление в областях отличается по объемам, поскольку зависит от уровня потребления критической инфраструктуры и количества промышленных предприятий, импортирующих более 80% объема своего потребления (их отключать нельзя, согласно постановлению Кабмина)", - объясняют энергетики.
Сколько очередей использовать во всех регионах одновременно - определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита электронергии в системе.
"Для того чтобы не произошло масштабной аварийной ситуации, Диспетчерский центр "Укрэнерго" должен уравнять (сбалансировать) уровень потребления до уровня имеющейся энергии в системе", - говорят специалисты.
Зная объем дефицита, "Укрэнерго" определяет количество очередей потребителей, которые должны быть отключены облэнерго в каждом регионе одновременно.
Продолжительность очереди, какую очередь (группу потребителей) отключать именно сейчас, когда переключить на другую очередь - определяют облэнерго в каждом регионе отдельно.
Когда облэнерго применяют:
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - это ответственность облэнерго.
"Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране", - добавили в "Укрэнерго".
Информацию о графиках почасовых отключений, можно узнать на официальных сайтах облэнерго в каждой конкретной области и г. Киеве.
Когда три очереди графиков отключений действуют в течение всех суток, то это означает, что в эти сутки у вас суммарно будет 12 часов без света.
Если, например, три очереди отключения действуют несколько часов, то для энергетиков это означает, что большее количество потребителей ограничено в этот период.
"Но еще раз подчеркиваем: продолжительность очереди и ее переключение - определяют облэнерго в каждой области", - говорят в "Укрэнерго".
Необходимость в ограничении и экономии электроэнергии возникла после того, как российские войска осуществили восемь массированных атак по энергетики Украины, не учитывая точечные атаки на энергообъекты. Например, в ночь на 10 июля РФ атаковала энергобъект в Ровенской области.
На днях сообщалось, что в Украине проводят инвентаризацию, которая должна помочь сделать распределение потребления электроэнергии для критической инфраструктуры и бытовых потребителей более справедливым.
Напомним, около недели назад президент Владимир Зеленский провел совещание, касающееся решения проблем с отключением света и проблемами с мобильной связью.
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