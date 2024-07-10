Росія атакувала енергооб'єкт у Рівненській області
Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Вночі Росія атакувала ударними дронами енергооб'єкт у Рівненській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.
Наразі, за даними Укренерго, енергоживлення всіх споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, пізно ввечері, 9 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед".
В Одесі під час атаки пролунали вибухи.
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