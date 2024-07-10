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Росія атакувала енергооб'єкт у Рівненській області

Середа 10 липня 2024 07:41
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Росія атакувала енергооб'єкт у Рівненській області Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Вночі Росія атакувала ударними дронами енергооб'єкт у Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

Наразі, за даними Укренерго, енергоживлення всіх споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, пізно ввечері, 9 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед".

В Одесі під час атаки пролунали вибухи.

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Укренерго Атака дронів
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