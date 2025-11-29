Отключения усилятся: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 30 ноября

В Украине в последний день осени, 30 ноября, продолжат действовать графики отключений. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Отмечается, что графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться во всех регионах Украины и в течение всех суток. Причина применения, напомнили в компании - последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергетику.

Отключать свет бытовым потребителям будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно. В "Укрэнерго" подчеркнули, что максимальный объем ограничений будет в вечерние часы.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Отмечается, что графики не окончательные и могут измениться в течение суток.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.