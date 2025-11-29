ua en ru
Отключения усилятся: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 30 ноября

Украина, Суббота 29 ноября 2025 18:50
Отключения усилятся: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 30 ноября Иллюстративное фото: отключений света 30 ноября станет немного больше (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине в последний день осени, 30 ноября, продолжат действовать графики отключений. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Отмечается, что графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут применяться во всех регионах Украины и в течение всех суток. Причина применения, напомнили в компании - последствия российских массированных ракетно-дронных атак на энергетику.

Отключать свет бытовым потребителям будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно. В "Укрэнерго" подчеркнули, что максимальный объем ограничений будет в вечерние часы.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Отмечается, что графики не окончательные и могут измениться в течение суток.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что графики отключений электроэнергии действуют в Украине после массированных атак российских оккупантов. Самые сильные были 8 и 19 ноября, после чего были повреждены почти все ТЭС и ГЭС в Украине.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Также оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

