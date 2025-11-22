ua en ru
Отключения смягчат: в "Укрэнерго" сообщили о графиках 23 ноября

Украина, Суббота 22 ноября 2025 18:51
UA EN RU
Отключения смягчат: в "Укрэнерго" сообщили о графиках 23 ноября Иллюстративное фото: выключать свет 23 ноября обещают меньше (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 23 ноября в большинстве регионов будут действовать отключения электроэнергии. Отключений станет значительно меньше - выключать будут от 1 до 2,5 очередей одновременно, суммарно до 8 часов без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".

Отмечается, что отключения будут применяться в большинстве регионов Украины. Ограничения - последствия российских террористических актов против украинской энергосистемы.

Выключать свет для бытовых потребителей будут 00:00 до 23:59 23 ноября объемом от 1 до 2,5 очередей одновременно - суммарно это составляет примерно 8 часов без света. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В компании напомнили, что графики могут меняться в зависимости от ситуации.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Отметим, отключения света действуют в Украине после нескольких особо массированных российских терактов, в частности 8 и 19 ноября. В результате массированных ракетно-дронных ударов повреждения получили все украинские ТЭС и ГЭС.

Графики отключений действовали и сегодня, 22 ноября - мы подробно писали об ограничениях в разных областях. Впрочем, в течение дня в двух регионах отключения отменили полностью.

При этом 21 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений. Соответствующие решения приняли на заседании Кабинета министров Украины 21 ноября.

