Відключення опалення дозволить краще збалансувати енергосистему України, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

Шмигаль зазначив, що через прийнятні погодні умови низка громад та міст вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. І, за його словами, попри величезні виклики та загрози, Україна успішно його пройшла.

"Вимкнення опалення дозволить нам краще збалансувати енергосистему. Це ресурси, які ми зараз потребуємо і направимо на те, аби світло було в усіх українських родин", - сказав прем'єр.

За його словами, ремонти на енергооб'єктах не зупиняється ні на хвилину.

"Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими", - додав Шмигаль.