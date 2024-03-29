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Отключение отопления позволит лучше сбалансировать энергосистему Украины, - Шмыгаль

Пятница 29 марта 2024 22:18
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Отключение отопления позволит лучше сбалансировать энергосистему Украины, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Завершение отопительного сезона позволит лучше сбалансировать энергосистему Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

Шмыгаль отметил, что из-за приемлемых погодных условий ряд общин и городов уже принял решение о завершении отопительного сезона. И, по его словам, несмотря на огромные вызовы и угрозы, Украина успешно его прошла.

"Выключение отопления позволит нам лучше сбалансировать энергосистему. Это ресурсы, которые мы сейчас нуждаемся и направим на то, чтобы свет был у всех украинских семей", - сказал премьер.

По его словам, ремонт на энергообъектах не останавливается ни на минуту.

"Продолжаем подготовку. Усиливаем устойчивость нашей энергетики. Начинаем копить ресурсы для следующей зимы", - добавил Шмыгаль.

Отопительный сезон в Украине

Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.

Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление было выключено во Львове, Николаеве, Виннице и Киеве.

В Чернигове и Запорожье отопительный сезон завершился 29 марта.

В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.

А в Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.

При этом Одесса позже всех завершит отопительный сезон - 7 апреля.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Электроэнергия Отопительный сезон
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