Отключение отопления позволит лучше сбалансировать энергосистему Украины, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

Шмыгаль отметил, что из-за приемлемых погодных условий ряд общин и городов уже принял решение о завершении отопительного сезона. И, по его словам, несмотря на огромные вызовы и угрозы, Украина успешно его прошла.

"Выключение отопления позволит нам лучше сбалансировать энергосистему. Это ресурсы, которые мы сейчас нуждаемся и направим на то, чтобы свет был у всех украинских семей", - сказал премьер.

По его словам, ремонт на энергообъектах не останавливается ни на минуту.

"Продолжаем подготовку. Усиливаем устойчивость нашей энергетики. Начинаем копить ресурсы для следующей зимы", - добавил Шмыгаль.