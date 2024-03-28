Одеса пізніше за всіх завершить опалювальний сезон: названа дата
Одеса пізніше за інші українські міста завершить опалювальний сезон. Його припинення заплановане на 7 квітня.
Про це заявила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Одеса. Офіційно" в Telegram.
"Відповідно до розпорядження одеського міського голови цьогоріч ми закінчуємо опалювальний сезон 7 квітня. Це рішення прийнято відповідно до температурних показників, а також складної ситуації в енергетиці в Одеській області через ворожі атаки", - заявила вона.
Крім того, Позднякова звернулася до тих, хто має борги за опалення, і закликала погасити їх, бо підприємству потрібні гроші на ремонтні роботи, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.
Опалювальний сезон
Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.
Низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, 28 березня опалювання вимкнули у Львові та Миколаєві. У Києву опалюваний сезон також завершився сьогодні.
У Харкові вирішили достроково завершать на тлі масованих атак Росії.
Опалювальний сезон Запоріжжя завершує у п'ятницю, 29 березня. У частині Рівненської області опалення відключать 30 та 31 березня.
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