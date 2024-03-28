Одеса пізніше за всіх завершить опалювальний сезон: названа дата

Одеса пізніше за інші українські міста завершить опалювальний сезон. Його припинення заплановане на 7 квітня.

Про це заявила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Одеса. Офіційно" в Telegram.

"Відповідно до розпорядження одеського міського голови цьогоріч ми закінчуємо опалювальний сезон 7 квітня. Це рішення прийнято відповідно до температурних показників, а також складної ситуації в енергетиці в Одеській області через ворожі атаки", - заявила вона. Крім того, Позднякова звернулася до тих, хто має борги за опалення, і закликала погасити їх, бо підприємству потрібні гроші на ремонтні роботи, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.