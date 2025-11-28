Відключення електрики у Києві 29 листопада: коли і де не буде світла

В Києві в суботу, 29 листопада, продовжать вимикати світло за графіками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Світло вимикатимуть в різні проміжки до кінця доби: електроенергії може не бути в різні часи доби залежно від "черги" та району.
Киян попередили, що протягом доби світло відключатимуть наступним чином:
Водночас, як і зазвичай, графіки можуть змінитися з огляду на стан енергосистеми або нові атаки - тому краще слідкувати за офіційними повідомленнями від енергокомпаній.
Містян закликають споживати електроенергію економно та мінімізувати використання енергоємних приладів.
До речі, актуальні графіки відключень у столиці можна завжди знайти в чат-боті ДТЕК у Viber та на сайті.
Крім того, в мобільному застосунку "Київ Цифровий" у вкладці "Міські сервіси" обрати "ДТЕК світло" та додати свою адресу.
Нагадаємо, РФ з вересня постійно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що в Україні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.
У суботу, 29 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
При цьому, за словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.