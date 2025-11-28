RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключение электричества в Киеве 29 ноября: когда и где не будет света

Иллюстративное фото: отключение света в Киеве (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Киеве в субботу, 29 ноября, продолжат выключать свет по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Свет будут выключать в разные промежутки до конца суток: электроэнергии может не быть в разное время суток в зависимости от "очереди" и района.

Киевлян предупредили, что в течение суток свет будут отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 18:00 до 20:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30.

В то же время, как и обычно, графики могут измениться, учитывая состояние энергосистемы или новые атаки - поэтому лучше следить за официальными сообщениями от энергокомпаний.

Горожан призывают потреблять электроэнергию экономно и минимизировать использование энергоемких приборов.

Кстати, актуальные графики отключений в столице можно всегда найти в чат-боте ДТЭК в Viber и на сайте.

Кроме того, в мобильном приложении "Киев Цифровой" во вкладке "Городские сервисы" выбрать "ДТЭК свет" и добавить свой адрес.

 

Отключение света в Украине

Напомним, РФ с сентября постоянно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что в Украине были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.

В субботу, 29 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

При этом, по словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

