Отключение электричества в Киеве 29 ноября: когда и где не будет света

Свет будут выключать в разные промежутки до конца суток: электроэнергии может не быть в разное время суток в зависимости от "очереди" и района.

Киевлян предупредили, что в течение суток свет будут отключать следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;

1.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;

2.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;

2.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:00;

3.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00;

3.2 очередь - света не будет с 18:00 до 20:00;

4.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;

4.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30;

5.1 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;

5.2 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 23:00;

6.1 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30;

6.2 очередь - света не будет с 11:00 до 14:30.

В то же время, как и обычно, графики могут измениться, учитывая состояние энергосистемы или новые атаки - поэтому лучше следить за официальными сообщениями от энергокомпаний.

Горожан призывают потреблять электроэнергию экономно и минимизировать использование энергоемких приборов.

Кстати, актуальные графики отключений в столице можно всегда найти в чат-боте ДТЭК в Viber и на сайте.

Кроме того, в мобильном приложении "Киев Цифровой" во вкладке "Городские сервисы" выбрать "ДТЭК свет" и добавить свой адрес.