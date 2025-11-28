Отключение электричества в Киеве 29 ноября: когда и где не будет света

В Киеве в субботу, 29 ноября, продолжат выключать свет по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Свет будут выключать в разные промежутки до конца суток: электроэнергии может не быть в разное время суток в зависимости от "очереди" и района.
Киевлян предупредили, что в течение суток свет будут отключать следующим образом:
В то же время, как и обычно, графики могут измениться, учитывая состояние энергосистемы или новые атаки - поэтому лучше следить за официальными сообщениями от энергокомпаний.
Горожан призывают потреблять электроэнергию экономно и минимизировать использование энергоемких приборов.
Кстати, актуальные графики отключений в столице можно всегда найти в чат-боте ДТЭК в Viber и на сайте.
Кроме того, в мобильном приложении "Киев Цифровой" во вкладке "Городские сервисы" выбрать "ДТЭК свет" и добавить свой адрес.
Напомним, РФ с сентября постоянно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Минэнерго сообщило, что в Украине были повреждены все крупные ТЭС и гидроэлектростанции.
В субботу, 29 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
При этом, по словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.