Відключення 11 грудня: в "Укренерго" показали графіки, але без кількості черг

Зазначимо, що відсутність даних щодо кількості одночасно задіяних черг може бути пов'язано із тим, що в "Укренерго" 10 грудня зробили неприємну заяву: у більшості областей України відключення світла до кінця тижня стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко також раніше заявляла, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.

За даними джерел РБК-Україна, робота зі скорочення тривалості відключень дійсно ведеться. Цікаво, що скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.