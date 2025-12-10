Відключення 11 грудня: в "Укренерго" показали графіки, але без кількості черг

В Україні 11 грудня продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Про обсяг відключень та кількість одночасно задіяних черг дані більше не публікуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
Зазначається, що 11 грудня графіки погодинних відключень для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом всієї доби та в усіх регіонах України.
Причиною запровадження обмежень в "Укренерго" вказали наслідки масованих російських ракетно-дронових терактів проти енергетичної інфраструктури. При цьому компанія вже другий день не публікує кількість одночасно задіяних під час відключень черг.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, що відсутність даних щодо кількості одночасно задіяних черг може бути пов'язано із тим, що в "Укренерго" 10 грудня зробили неприємну заяву: у більшості областей України відключення світла до кінця тижня стосуватимуться трьох черг споживачів. В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко також раніше заявляла, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.
За даними джерел РБК-Україна, робота зі скорочення тривалості відключень дійсно ведеться. Цікаво, що скоротити кількість відключень світла планують за рахунок скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно, будуть відключати не тільки об'єкти, але й всіх інших абонентів, які знаходяться на їхній лінії.