Отключения 11 декабря: в "Укрэнерго" показали графики, но без количества очередей

Отметим, что отсутствие данных по количеству одновременно задействованных очередей может быть связано с тем, что в "Укрэнерго" 10 декабря сделали неприятное заявление: в большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут касаться трех очередей потребителей. В результате украинцы в течение суток будут без электричества до 12 часов.

Премьер-министр Юлия Свириденко также ранее заявляла, что в Украине по состоянию на сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Она подчеркнула, что правительство работает над сокращением продолжительности отключений.

По данным источников РБК-Украина, работа по сокращению продолжительности отключений действительно ведется. Интересно, что сократить количество отключений света планируют за счет сокращения количества объектов критической инфраструктуры. Соответственно, будут отключать не только объекты, но и всех остальных абонентов, которые находятся на их линии.