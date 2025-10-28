ua en ru
Відключень світла буде менше: "Укренерго" розповіло про графіки 29 жовтня

Вівторок 28 жовтня 2025 19:37
UA EN RU
Ілюстративне фото: в Україні 29 жовтня відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 29 жовтня, продовжаться відключення світла за графіками. Але обмеження будуть менш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи з обмеження споживання", - попередили в компанії.

Очікується, що з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому з 07:00 до 22:00 електропостачання обмежуватимуть для промисловості.

У компанії звернули увагу, що час і обсяг застосування обмежень може змінюватися протягом дня.

Варто зауважити, що сьогодні, 28 жовтня, в Україні також діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 2 черг.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, причиною відключень світла в Україні є регулярні удари російських окупантів по енергетичних об'єктах України.

Такі атаки почалися ще з осені 2022 року. Росіяни застосовують тактику терору проти мирного населення.

Ситуація зі світлом значно погіршилася після удару російських окупантів у ніч на 22 жовтня, коли ворог застосовував ударні дрони, балістичні та навіть гіперзвукові ракети.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, через такі атаки союзники України вирішили створити коаліцію підтримки українського енергосектору. Очікується, що найближчим часом відбудеться зустріч коаліції в онлайн-форматі.

На тлі відключень українці почали масово використовувати генератори. Детальніше про вартість електроенергії від генераторів - у матеріалі РБК-Україна.

