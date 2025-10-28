Відключень світла буде менше: "Укренерго" розповіло про графіки 29 жовтня

В Україні завтра, 29 жовтня, продовжаться відключення світла за графіками. Але обмеження будуть менш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

"Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи з обмеження споживання", - попередили в компанії.

Очікується, що з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

При цьому з 07:00 до 22:00 електропостачання обмежуватимуть для промисловості.

У компанії звернули увагу, що час і обсяг застосування обмежень може змінюватися протягом дня.

Варто зауважити, що сьогодні, 28 жовтня, в Україні також діють графіки відключень світла обсягом від 1 до 2 черг.