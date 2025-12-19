Відключати світло будуть щонайменше двічі: графіки для Києва на 20 грудня

У Києві в суботу, 20 грудня, діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, у Києві завтра діятимуть такі графіки:
Фото: графіки відключень світла в Києві на 20 грудня (t.me/dtek_ua)
До слова, раніше "Укренерго" писало про те, що графіки відключень світла 19 грудня будуть введені в більшості регіонів України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на 19 грудня російські окупанти атакували енергетичні об'єкти України в кількох областях.
Унаслідок таких ударів частина абонентів в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях залишилася без світла.
При цьому рівень споживання електроенергії в Україні станом на ранок 19 грудня зріс на 1,9% порівняно з 18 грудня. Причина цього - похолодання.