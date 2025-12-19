Відключати світло будуть щонайменше двічі: графіки для Києва на 20 грудня

Відключення світла

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на 19 грудня російські окупанти атакували енергетичні об'єкти України в кількох областях.

Унаслідок таких ударів частина абонентів в Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях залишилася без світла.

При цьому рівень споживання електроенергії в Україні станом на ранок 19 грудня зріс на 1,9% порівняно з 18 грудня. Причина цього - похолодання.