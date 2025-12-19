RU

Отключать свет будут как минимум дважды: графики для Киева на 20 декабря

Иллюстративное фото: в Киеве 20 декабря будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в субботу, 20 декабря, будут действовать графики отключений света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, в Киеве завтра будут действовать такие графики:

  • очередь 1.1 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 20:00;
  • очередь 1.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
  • очередь 2.1 - без света с 06:00 до 10:30 и с 16:00 до 21:00;
  • очередь 2.2 - без света с 03:30 до 07:00 и с 14:00 до 17:30;
  • очередь 3.1 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 22:00;
  • очередь 3.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • очередь 4.1 - без света с 08:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:30;
  • очередь 4.2 - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:30 до 21:30;
  • очередь 5.1 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • очередь 5.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 10:30 до 17:30 и с 21:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 00:00 до 03:30, с 10:30 до 14:30 и с 21:00 до 24:00.
 

Фото: графики отключений света в Киеве на 20 декабря (t.me/dtek_ua)

К слову, ранее "Укрэнерго" писало о том, что графики отключений света 19 декабря будут введены в большинстве регионов Украины. 

Отключения света

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали энергетические объекты Украины в нескольких областях.

В результате таких ударов часть абонентов в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без света.

При этом уровень потребления электроэнергии в Украине по состоянию на утро 19 декабря вырос на 1,9% по сравнению с 18 декабря. Причина этому - похолодание.

