Отключать свет будут как минимум дважды: графики для Киева на 20 декабря

Отключения света

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали энергетические объекты Украины в нескольких областях.

В результате таких ударов часть абонентов в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без света.

При этом уровень потребления электроэнергии в Украине по состоянию на утро 19 декабря вырос на 1,9% по сравнению с 18 декабря. Причина этому - похолодание.