Отключать свет будут как минимум дважды: графики для Киева на 20 декабря

В Киеве в субботу, 20 декабря, будут действовать графики отключений света для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании, в Киеве завтра будут действовать такие графики:
Фото: графики отключений света в Киеве на 20 декабря (t.me/dtek_ua)
К слову, ранее "Укрэнерго" писало о том, что графики отключений света 19 декабря будут введены в большинстве регионов Украины.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 19 декабря российские оккупанты атаковали энергетические объекты Украины в нескольких областях.
В результате таких ударов часть абонентов в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях осталась без света.
При этом уровень потребления электроэнергии в Украине по состоянию на утро 19 декабря вырос на 1,9% по сравнению с 18 декабря. Причина этому - похолодание.