Відкладається на півтора місяці: Трамп назвав нові терміни візиту до Китаю

20:41 19.03.2026 Чт
2 хв
Зустріч із Сі Цзіньпіном може відкрити шлях до торговельної угоди між країнами
aimg Марія Науменко
Відкладається на півтора місяці: Трамп назвав нові терміни візиту до Китаю фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що відклав запланований візит до Китаю приблизно на півтора місяця та очікує провести зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном у середині травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Трамп назвав "невеликою платою" додаткові 200 млрд доларів на війну з Іраном

"Я думаю, що у нас буде чудова поїздка, - заявив Трамп. - Поїздка була відкладена приблизно на півтора місяця. Вона була перенесена, і я з нетерпінням чекаю на неї".

Водночас президент США не назвав конкретної дати візиту.

Раніше Трамп зазначав, що очікує провести саміт із Сі Цзіньпіном "через п’ять або шість тижнів", однак, за його словами, поїздку довелося відкласти через необхідність зосередитися на військових операціях США в Ірані.

Очікується, що майбутній саміт стане важливим для глобальної економіки, яка вже зазнає впливу конфлікту на Близькому Сході.

Війна на Близькому Сході триває вже третій тиждень і залишається головним пріоритетом для Вашингтона. Саме через це президент США Дональд Трамп відклав візит до Китаю, який раніше планувався на кінець березня.

Водночас ця поїздка вважається ключовою для відносин між США та Китаєм. Від саміту значною мірою залежить подальша доля торговельного перемир’я між двома країнами.

Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
