Откладывается на полтора месяца: Трамп назвал новые сроки визита в Китай

20:41 19.03.2026 Чт
2 мин
Встреча с Си Цзиньпином может открыть путь к торговому соглашению между странами
aimg Мария Науменко
Откладывается на полтора месяца: Трамп назвал новые сроки визита в Китай фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный визит в Китай примерно на полтора месяца и ожидает провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в середине мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я думаю, что у нас будет замечательная поездка, - заявил Трамп. - Поездка была отложена примерно на полтора месяца. Она была перенесена, и я с нетерпением жду ее".

В то же время президент США не назвал конкретной даты визита.

Ранее Трамп отмечал, что ожидает провести саммит с Си Цзиньпином "через пять или шесть недель", однако, по его словам, поездку пришлось отложить из-за необходимости сосредоточиться на военных операциях США в Иране.

Ожидается, что предстоящий саммит станет важным для глобальной экономики, которая уже испытывает влияние конфликта на Ближнем Востоке.

Война на Ближнем Востоке продолжается уже третью неделю и остается главным приоритетом для Вашингтона. Именно поэтому президент США Дональд Трамп отложил визит в Китай, который ранее планировался на конец марта.

В то же время эта поездка считается ключевой для отношений между США и Китаем. От саммита в значительной степени зависит дальнейшая судьба торгового перемирия между двумя странами.

Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
