Откладывается на полтора месяца: Трамп назвал новые сроки визита в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный визит в Китай примерно на полтора месяца и ожидает провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в середине мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Я думаю, что у нас будет замечательная поездка, - заявил Трамп. - Поездка была отложена примерно на полтора месяца. Она была перенесена, и я с нетерпением жду ее".

В то же время президент США не назвал конкретной даты визита.

Ранее Трамп отмечал, что ожидает провести саммит с Си Цзиньпином "через пять или шесть недель", однако, по его словам, поездку пришлось отложить из-за необходимости сосредоточиться на военных операциях США в Иране.

Ожидается, что предстоящий саммит станет важным для глобальной экономики, которая уже испытывает влияние конфликта на Ближнем Востоке.