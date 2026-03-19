Откладывается на полтора месяца: Трамп назвал новые сроки визита в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный визит в Китай примерно на полтора месяца и ожидает провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином в середине мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я думаю, что у нас будет замечательная поездка, - заявил Трамп. - Поездка была отложена примерно на полтора месяца. Она была перенесена, и я с нетерпением жду ее".
В то же время президент США не назвал конкретной даты визита.
Ранее Трамп отмечал, что ожидает провести саммит с Си Цзиньпином "через пять или шесть недель", однако, по его словам, поездку пришлось отложить из-за необходимости сосредоточиться на военных операциях США в Иране.
Ожидается, что предстоящий саммит станет важным для глобальной экономики, которая уже испытывает влияние конфликта на Ближнем Востоке.
Война на Ближнем Востоке продолжается уже третью неделю и остается главным приоритетом для Вашингтона. Именно поэтому президент США Дональд Трамп отложил визит в Китай, который ранее планировался на конец марта.
В то же время эта поездка считается ключевой для отношений между США и Китаем. От саммита в значительной степени зависит дальнейшая судьба торгового перемирия между двумя странами.